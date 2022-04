Princípio de incêndio atinge Cema e sistema é suspenso

MANAUS, AM (PORTAL NORTE) — O atendimento na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), localizada na Avenida Duque de Caxias, na Praça 14, Zona Sul de Manaus, foi suspenso na manhã desta segunda-feira, 25, após um princípio de incêndio atingir a área de do servidor de internet do local.

A Cema já estava sem atender desde a última quinta-feira, 21, por causa do feriado de Tiradentes.

Segundo informações da equipe no local, na manhã desta segunda houve um princípio de incêndio no servidor de internet do local deixando o sistema de saúde inacessível.

Todos os serviços como; dispensação, cadastro, renovação e outros estão suspensos, sem previsão de retorno.

Para quem precisar de informações para tirar dúvidas deve entrar em contato no número 92 98414-5557.