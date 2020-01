Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam que estão se afastando da família real

LONDRES – O príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram, nesta quarta-feira (8), que estão se afastando da família real britânica. Segundo o pronunciamento oficial, feito pelo Instagram, o casal decidiu se tornar “financeiramente independente”, “após muitos meses de reflexão”.

“Queremos nos afastar como membros da Família Real e trabalhar para nos tornarmos financeiramente independentes, enquanto continuaremos a apoiar a Rainha”, afirmaram os duques de Sussex. No post, também explicaram que pretendem “fazer uma transição este ano, começando a desempenhar um novo papel progressivo dentro desta instituição”.

Para criar Archie como mais liberdade e poder focar em projetos sociais, os dois pretendem viver entre a América do Norte e o Reino Unido. “A distância geográfica nos permitirá criar nosso filho com uma apreciação pela tradição real em que ele nasceu, além de termos mais espaço para levarmos nossa família, fora do foco da mídia, ao próximo capítulo”, diz o texto.

FONTE: MH