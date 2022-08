Principais avenidas de Manaus ganham novas placas de paradas de ônibus

Em mais uma etapa das substituições de placas de paradas de ônibus, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), instalou 36 novas placas na cidade no mês de julho, em avenidas como Constantinopla, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste; Castelo Branco, na Cachoeirinha, zona Sul; além das avenidas Max Teixeira e Noel Nutels, na Cidade Nova, zona Norte.

As ações são realizadas pelas equipes da Gerência de Manutenção e Obras (GMO) do IMMU e continuam em outras zonas da cidade. “Verificamos haver locais sem placas ou com este equipamento muito antigo, por isso fazemos a instalação ou a substituição das placas de indicação de paradas de ônibus. Este é um trabalho contínuo. Elas também são importantes, porque nem sempre os usuários estão habituados a embarcar nos ônibus nestes locais e a indicação das paradas é fundamental”, frisou a chefe da Divisão de Engenharia de Transporte do IMMU, Leida Sicsú Moreno.

Segundo Leida, há um processo de licitação em curso para manutenção de abrigos espalhados pela cidade e terminais de bairros. Ela ressalta que os usuários também podem ajudar na melhoria do sistema de transporte, indicando locais onde é preciso manutenção ou substituição de placas pelo contato de telefone do Serviço de Atendimento à Comunidade, pelo número 118.