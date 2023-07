Primeiro dia do Festival de Parintins tem atuação de mais de 600 homens das forças de segurança

O primeiro dia de apresentações do 56° Festival Folclórico de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) conta com atuação de mais de 600 homens das forças de segurança, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), mobilizados para garantia da segurança durante todo o festival.

O secretário executivo de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi) da SSP-AM, coronel Almir Cavalcante, comentou que as forças estão integradas e vão atuar no antes, durante e depois das apresentações para garantir diversão segura para a população, sendo coordenadas pelo comando e controle da Seagi.

“Esses mais de 600 homens estão posicionados no Bumbódromo e nas proximidades, trabalhando de forma integrada e sendo monitorados pelas nossas câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle, que está pronto para fornecer apoio e resposta rápida para possíveis ocorrências neste primeiro dia de festival”, disse o secretário executivo.

São mais de 500 homens da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em 106 viaturas, e tropas especializadas distribuídas dentro e fora do Bumbódromo de Parintins. As equipes estão divididas em turnos, com policiamento a pé na área externa do Bumbódromo com 135 militares e policiamento motorizado com 106 viaturas.

Para o policiamento a pé, na parte interna do Bumbódromo, são empregados 75 policiais. Além disso, as ações também têm reforço da tropa do Comando de Policiamento Especializado (CPE), que está com efetivo de 50 policiais para atuarem nos entornos com o maior número de aglomerações, como a catedral e o Comunas.

A Polícia Civil do Amazonas está mobilizada com uma central de flagrantes com um delegado, seis investigadores e três escrivães. E dentro do Bumbódromo, são 12 policiais civis trabalhando em rotatividade para atendimento à população e mais seis de sobreaviso para atuação emergencial.

Prevenção de acidentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua na primeira noite do Festival Folclórico de Parintins com 100 militares e 25 viaturas, estrategicamente posicionados para realizar o trabalho de prevenção na área urbana e dentro do Bumbódromo.

O CBMAM trabalha com bombeiros especialistas em combate a incêndio, salvamento em altura, resgate e atendimento pré-hospitalar.