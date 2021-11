Primeira dose atinge 90% da população em Manaus

A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus realiza desde o dia 19 de janeiro, alcançou 70% da população vacinável com esquema completo e 90% da população apta a receber a vacina, com a primeira dose. Isso equivale a 1.251.100 pessoas já com a imunização completa e 1.607.069 pessoas de 12 anos e mais que iniciaram o processo de proteção contra a doença. A população vacinável da capital é estimada em 1.785.793 pessoas.

Considerando a população geral de 2.219.580 pessoas, incluído os recém-nascidos até os 11 anos, a cobertura com a primeira dose está em 72%, e mais de 55% desse público já concluiu o esquema vacinal, com duas doses e dose única.

“Desde o começo da campanha, montamos um plano operacional, com estratégia para atender a todos os públicos indicados pelo Ministério da Saúde (…) A vacina é o principal meio de proteção e a esperança para sairmos da pandemia”, disse o prefeito de Manaus, David Almeida.

Uma das estratégias da prefeitura é a ampliação e descentralização dos pontos de vacinação. A Semsa está disponibilizando um local, nas imediações da feira Manaus Moderna, para atender aos trabalhadores e frequentadores daquela área da cidade, e, em parceria com o governo do Estado, pontos de vacinação em cinco shopping centers: Manauara, Grande Circular, Sumaúma, Manaus Plaza e Ponta Negra. Além desses, a prefeitura está incluindo na campanha o shopping Manaus Via Norte e o Shopping Millennium, que terá vacinação, a partir desta terça-feira (16).

*Com informações da assessoria

