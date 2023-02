‘Pretendo voltar ao Brasil nas próximas semanas’, afirma Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que pretende retornar ao Brasil “nas próximas semanas” e fazer “oposição” ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A declaração foi dada em entrevista ao podcast ‘The Charlie Kirk Show’, na última sexta-feira (3).

“Pretendo voltar ao Brasil nas próximas semanas e fazer uma oposição responsável contra o atual governo”, afirmou Bolsonaro.

O ex-mandatário disse também que deve continuar na política.

“Tenho que continuar na política. É aquilo que me descobri, um pouco tarde, talvez. Mas por ausência de lideranças de direita no Brasil, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo”, disse Bolsonaro.

Ele considera que, ao ser eleito presidente em 2018, conseguiu transformar o movimento conservador no Brasil.

“O Brasil não tinha direita. Eu consegui juntar esse povo todo, falar dos valores e da importância deles para o futuro do Brasil. É uma massa muito grande que fará a diferença em eleições futuras”, ressaltou o ex-presidente.

Ainda na sexta-feira, Bolsonaro marcou presença no evento organizado pelo grupo de extrema-direita, o Turning Point USA (TPUSA), em Miami, na Flórida. No local, ele justificou a ida aos Estados Unidos.