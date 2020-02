Presidente Figueiredo conta agora com unidade do Sine Amazonas

Com o objetivo de ampliar o atendimento à população do estado, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), inaugurou, na última sexta-feira (14/02), uma unidade do Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine-AM) no município de Presidente Figueiredo. A iniciativa ocorreu em parceria com a prefeitura municipal.

Representando o governador Wilson Lima na solenidade de inauguração, a secretária executiva da Setemp, Neila Azrak, ressaltou a importância de os serviços do Sine-AM estarem mais perto dos moradores locais, promovendo cidadania e oportunidade de emprego.

“Entregamos esta unidade do Sine com a certeza de que muitos vão ser beneficiados. A partir de hoje, a população deste município vai poder contar com os serviços de cadastro e vagas de emprego, seguro-desemprego e carteira de trabalho e previdência social digital. Não posso deixar de agradecer ao Governo do Estado pelo apoio e confiança durante a proposta e construção desse espaço”, disse.

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, a equipe técnica da Setemp visitou 13 empresas e alcançou a captação de 30 vagas em Presidente Figueiredo. Tal resultado já gerou o encaminhamento de vários cidadãos para os processos seletivos das empresas, na manhã de sexta-feira.

Conforme relatórios da equipe técnica de intermediação de mão de obra da Setemp, a previsão de geração de empregos é de cerca de 300 vagas para os meses de maio e junho de 2020.

“Nosso trabalho é incansável, porque sabemos da importância de o cidadão conquistar uma oportunidade de emprego, por isso já começamos a constante busca por parcerias firmes em prol da população”, afirmou Neila Azrak.

Durante o trabalho, que começou cedo na nova unidade, Maria Alves da Conceição, que estava desempregada há mais de um ano, recebeu uma carta de encaminhamento para entrevista de emprego no município, captada pela equipe de intermediação de Manaus. “Não sei como agradecer essa oportunidade que recebi hoje, estou tão feliz que não tenho palavras”, disse Maria.

Assistência Social – No andar superior do prédio que abriga o Sine de Presidente Figueiredo, aconteceu a inauguração de um espaço para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semasc), que contou com a presença da Secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Márcia Sahdo. Na ocasião, ela destacou a importância do espaço, que vai representar o fortalecimento do trabalho integrado entre município, Estado e Governo Federal, fazendo com que os processos de assistência social e procura de trabalho se conciliem.

“Há uma grande demanda nos equipamentos de Assistência Social referentes a empregos. Uma coisa primordial para nós da Assistência Social é o público que nos procura tanto nos Cras quanto no Creas, são públicos em situação de vulnerabilidade e que muitas vezes só precisam de uma oportunidade, principalmente de trabalho”, afirmou a secretária.

O prefeito Romeiro Mendonça acompanhou as secretárias e apresentou todo o espaço, reforçando a necessidade da população em ter próximo um lugar em que, além de ser acolhida, possa também receber os serviços necessários.

No decorrer da solenidade, o prefeito entregou uma placa de agradecimento à secretária executiva Neila Azrak, frisando a colaboração desde o momento em que procurou a Setemp. “A partir dessa visita, tudo fluiu, estreitamos nossa parceria e trouxemos com o apoio do Governo do Estado uma unidade do Sine e todos os serviços para o cidadão de Presidente Figueiredo”, ressaltou.

A unidade de atendimento no município também vai contar serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

