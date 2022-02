Presidente do TJAM mantém realização do concurso da PM no domingo

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, derrubou a recente decisão, publicada na quinta-feira (3), que suspendia a realização do concurso PM AM (Polícia Militar do Amazonas).

De acordo com o presidente do Tribunal, suspender o concurso a poucas horas de aplicação das provas objetivas atinge o interesse público, causando prejuízos e inquestionáveis danos à ordem econômica.

Essa foi a segunda suspensão aplicada na realização do concurso PM AM. A primeira, realizada na quarta (2/2) pelo TCE AM, tinha como objeto diversos pontos, entre eles a não oferta de vagas para PCD´S, além da não aplicação de provas discursivas.

Já a segunda decisão de suspensão tinha como objeto um dispositivo incluído no edital em retificação que permitia que a banca, FGV, alocassem os candidatos em locais de prova diversos do que haviam escolhido no período de inscrição.

É importante ressaltar que a FGV publicou edital de retificação e o concurso PM AM passou a contar, ao todo, com 8 etapas:

Primeira etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda etapa: Prova Discursiva e Redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira etapa: Avaliação Médica constituída de 02 (duas) fases, ambas de caráter eliminatório, sob responsabilidade da PM AM:

1ª Fase: Entrega dos exames clínicos e laboratoriais, conforme relacionado das alíneas "a" a "l" do item 12.9 do edital, juntamente com a entrega do comprovante de realização do exame toxicológico;

2ª Fase: Entrega do Resultado do Exame toxicológico conforme relacionado na alínea "m" do item 12.9. O candidato deverá entregar o resultado do Exame Toxicológico na Oitava Etapa, juntamente com os documentos da referida Etapa

Quarta etapa: Exames de Aptidão Física, de caráter eliminatório

Quinta etapa: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório

Sexta etapa: Avaliação de Títulos, de caráter classificatório

Sétima etapa: Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório

Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório Oitava etapa: Entrega de Documentos, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da PMAM.

As provas objetivas para os cargos de Aluno Soldado, Aluno Oficial e Aluno Oficial de Saúde estão marcadas para o próximo domingo, 6 de fevereiro.