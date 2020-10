Prepare o bolso! A partir de domingo, energia elétrica fica mais cara no AM

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (27) o aumento na taxa de energia do estado do Amazonas. Os reajustes vão entrar em vigor a partir deste Domingo (01).

A concessionária Amazonas Energia atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas. O valor do reajuste aprovado pela agenência nacional é menor que o proposto pela Amazonas Energia – que era de 8,5%- em consulta pública.

Confira abaixo novos os índices que entrarão em vigor em 1º de novembro de 2020:

Baixa tensão em média: 4,47%

Alta tensão em média (indústrias): 7,12%

Efeito Médio para o consumidor: 5,31%

Os índices aprovados foram impactados principalmente pelos custos da atividade de distribuição em decorrência da reavaliação completa da base de remuneração da concessionária e gastos com transmissão de energia elétrica em razão do reajuste da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST).

