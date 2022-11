Prefeitura tem plantão de fiscalização do Implurb no ponto facultativo e feriado

Durante o ponto facultativo na segunda-feira, 14/11, e no feriado da Proclamação da República do Brasil, comemorado em 15 de novembro, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), terá uma equipe em regime de plantão para fiscalizações de obras, posturas e irregularidades em geral, dentro das competências da autarquia, para atender casos de urgência no controle urbano.

A equipe estará de plantão e poderá ser acionada no horário diurno e noturno, também no ponto facultativo do dia 14. Neste sábado e domingo, dias 12 e 13, serão três fiscais de sobreaviso, e na segunda e terça-feira mais um fiscal em tempo integral.

Atendimento

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas pelo número do Disque Ordem, o 161, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos, e por e-mail, para o diskordem.implurb@pmm.am.gov.br.

Contatos fiscalização e Ouvidoria

Ouvidoria – ouvidoria.implurb@pmm.am.gov.br e 3625-5340

Disque Ordem – diskordem.implurb@pmm.am.gov.br e 3673-9305/ ou 161

Divisão de Controle (Dicon) – dicon.implurb@pmm.am.gov.br

Gerência de Fiscalização de Obras (GFO) – gfo.implurb@pmm.am.gov.br e 3625-5267

Gerência de Fiscalização de Postura (GFP) – gfp.implurb@pmm.am.gov.br e 3625-5267

Gerência de Fiscalização Comércio em Áreas Públicas (GFAP) – gae.implurb@pmm.am.gov.br

Gerência de Engenhos Publicitários (GEP) – gep.implurb@gmail.com