Prefeitura se reúne com o CAS para avaliar R$ 838 milhões em investimentos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou nesta quinta-feira, 23/6, da 304ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), realizada de forma virtual, por meio de videoconferência. O encontro teve o objetivo de avaliar uma pauta com 31 projetos industriais, de serviços e agropecuários, fortalecendo o desenvolvimento econômico na capital e no Estado.

O encontro contou com a participação do titular da Semtepi, Radyr Júnior, representando o prefeito de Manaus, David Almeida. Os projetos avaliados na reunião totalizam investimentos superiores a R$ 838 milhões, bem como estimam faturamento adicional de R$ 2,83 bilhões e a geração de 1.392 empregos na área incentivada da Zona Franca de Manaus nos próximos anos.

“Participamos da aprovação desses projetos de grande importância para o desenvolvimento econômico da capital. A expectativa é de que mais de 1.300 empregos sejam gerados na Zona Franca de Manaus. Seguindo a determinação do prefeito David Almeida, vamos defender esse modelo econômico e mostrar esses grandes resultados”, afirmou Radyr.

A reunião foi presidida pela secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino. Também estiveram participando o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin, e demais conselheiros representantes de órgãos ministeriais, governos estaduais e entidades de classe, entre outros.