Prefeitura revitaliza igarapés na cidade visando a prevenção das cheias dos rios

MANAUS — A Prefeitura de Manaus está todos os dias em 70 pontos realizando algum tipo de serviço para deixar a cidade mais limpa, mais linda e digna. O igarapé da comunidade do Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, zona Norte, é um deles, que recebeu, nesta quinta-feira, 20/10, a equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

No local, 30 garis executaram limpeza de bueiros, capinação, retirada de lixo, poda e remoção de grandes objetos. A operação visa fazer a manutenção de todo o igarapé que corta a comunidade, para evitar que no inverno rigoroso as fortes chuvas causem alagações e prejudiquem os moradores.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, fez um apelo à população para ajudar a prefeitura a manter a cidade limpa e enfatizou que não há a necessidade de jogar lixo nos rios e igarapés. Manaus tem coleta domiciliar diária, única capital do Brasil a contar com o serviço diário, de segunda a sábado.

“Os nossos rios e igarapés são muito importantes e não podem ser poluídos. Os órgãos públicos fazem a sua parte, a população precisa fazer a dela”, reforçou.

A moradora Edilene Silva, 59 anos, agradeceu os serviços realizados na comunidade Perpétuo Socorro, onde mora há 20 anos. “Ficamos muito agradecidos com os serviços na área. A limpeza traz tranquilidade e deixa o local mais bonito e constantemente estamos presenciando a limpeza na área”, afirmou.

No local os agentes de conscientização visitaram os moradores e deram orientações sobre o descarte correto dos resíduos. E alertaram que se aproximam as fortes chuvas e a prevenção é a melhor forma de se evitar acidentes.

Assessoria