Cheia do rio Negro em Manaus mantém ritmo mais lento

A atual cheia do rio Negro em Manaus, diferente das enchentes dos últimos anos, apresenta um ritmo mais lento. De acordo com a régua do Porto de Manaus, que acompanha o fenômeno desde 1902, o nível do rio ainda não ultrapassou a marca dos 26,55 metros, mantendo-se abaixo da cota registrada em 2022 por quase 1,75 metros.

Em 2022, o rio Negro subiu 1,57 metros em abril, enquanto neste ano, até o momento, registra uma elevação de apenas 60 centímetros. Embora historicamente a cheia alcance seu pico até a segunda semana de junho, a água está subindo de forma mais branda em 2023. Apesar disso, os últimos dois dias registraram as maiores cotas do mês, com um aumento de 5 centímetros.

Caso o ritmo atual de cheia continue, o nível do rio pode alcançar a marca de 27 metros acima do nível do mar em 2023. Contudo, essa cheia ainda não será suficiente para cobrir totalmente as praias que ficaram expostas durante o verão passado. Os moradores da região continuam atentos aos níveis do rio e aos possíveis riscos de inundações.