Prefeitura reforça fiscalização para coibir transporte irregular em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), continua com o reforço nas operações para fiscalizar e coibir irregularidades no sistema de transportes públicos da cidade. Cerca de 69 veículos foram abordados por fiscais de transportes do órgão em uma ação realizada na tarde desta terça-feira, 8/3, na avenida Cosme Ferreira, zona Leste.

“O reforço nas fiscalizações serve para coibir e mostrar para a população que a Prefeitura de Manaus está atenta às demandas do transporte público. Não vamos permitir que motoristas estejam dirigindo sem a carteira de habilitação exigida para o modal. Estamos vistoriando os veículos para averiguar as documentações e condições de circulação de cada carro”, disse o diretor de Fiscalização de Transportes do IMMU, Ednaldo Castro.

Durante as abordagens, os fiscais flagraram um motorista dirigindo sem carteira de habilitação e uma motocicleta particular sendo usada para o transporte público de passageiros. Os dois veículos foram autuados e conduzidos ao parqueamento da Prefeitura de Manaus na zona Centro-Sul.

Ainda de acordo com o diretor de Operações, ações para a apreensão de veículos que realizam transporte clandestino estão sendo realizadas diariamente em diferentes bairros da cidade.

“Essas operações são diárias, justamente para flagrar os imprudentes e não permitir que veículos não autorizados realizem o transporte de passageiros. A prefeitura zela e respeita a população, por isso estamos combatendo essas irregularidades”, finalizou Castro.

