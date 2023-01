Prefeitura recupera praça da Saudade e fortalece patrimônio histórico amazonense

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), revitalizou mais um espaço público e, dos mais antigos da cidade. Desta vez a praça 5 de Setembro, conhecida como praça da Saudade, no centro histórico, ganhou vida com as obras e ações de urbanismo realizadas no local. Nesta quarta-feira, 11/1, no final da tarde, aconteceu uma ação cultural com muita música para comemorar a conclusão da reforma, devolvendo aos moradores do entorno e frequentadores, um espaço restaurado, limpo e com segurança.

“Hoje é um dia importante, pois, este espaço que estava abandonado, está sendo devolvido à população, um desejo do prefeito David Almeida, de entregar o local mais limpo, mais lindo, mais humano”, disse o titular da pasta, Sabá Reis.

Ao todo 200 trabalhadores passaram pelo local e desenvolveram diversas atividades para deixar a praça em perfeitas condições de uso com piso refeito, corrente de proteção do monumento no lugar, jardinagem, paisagismo e serviço de poda para deixar o espaço mais verde, além de calçadas e meios-fios restaurados, sem contar com a lavagem completa com aromatizante para deixar o ambiente mais perfumado.

A praça da Saudade, um dos locais públicos mais antigos da cidade, agora vai receber o serviço de limpeza duas vezes ao dia, segurança da Guarda Municipal e padronização dos boxes, sem contar com duas câmeras que serão monitoradas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

“Eu quero agradecer aos parceiros de outras pastas municipais que estiveram aqui e deram sua contribuição como as Secretarias de Infraestrutura (Seminf); de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg); da Assistência Social (Semasc); Meio Ambiente (Semmas); ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb)”, salientou Reis.

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vai realizar campanhas e ações de conscientização com comerciantes e moradores, para assegurar a manutenção do espaço.