Prefeitura acompanha início das obras no ‘Local Casa de Praia’

MANAUS — Com o objetivo de atender o empreendedorismo da região, o Local Casa de Praia, localizado no complexo turístico Ponta Negra, zona Centro-Oeste, continua sendo reestruturado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O espaço segue em alinhamento para inauguração ainda este ano.

“Estamos avançando. Foram analisadas as estruturas para que possamos economizar ao máximo o dinheiro público e fazer de forma assertiva a aplicação dos materiais. Então, estamos trabalhando a fim de acabar o mais rápido possível, assim como o prefeito David lançou o desafio de entregar o equipamento para a cidade ainda neste ano, com o funcionamento das suas áreas de empreendedorismo e a central de artesanato no complexo, bem como a reforma dos espaços do calçadão”, salientou o secretário municipal da Semtepi, Radyr Júnior, sobre a atualização das obras no Local Casa de Praia.

Ainda segundo ele, as obras no complexo são um grande desafio e a ideia é fazer uma revitalização completa. Dessa forma, a proposta é manter a estrutura inicial do local e readequar somente os espaços com construções comprometidas.

No intuito de avançar os resultados da obra, o processo agora é de limpeza bruta, como tirar galhos apoiados nas estruturas e telhados, colocando tapumes para o isolamento da área.

Além disso, a próxima etapa, que será na semana que vem, terá retroescavadeira para dar início ao reforço da estrutura das mais de 40 colunas e também fazer a retirada do piso.

Na primeira quinta-feira do mês, 5/5, o espaço recebeu uma visita técnica do prefeito David Almeida, acompanhado do secretário Radyr Júnior, para vistoriar o início dos trabalhos de revitalização.

Local Casa de Praia

O espaço Local Casa de Praia funcionou nas décadas de 1990 e 2000 como o antigo El Mosquiton e o Papagaio Show Clube, que tinham atrações locais e nacionais. O lugar está situado às margens do rio Negro e possui um calçadão de pedras portuguesas com desenhos e mosaicos singulares.