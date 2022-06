Prefeitura realiza transbordo de resíduos de lixeira viciada do Mauazinho

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou na manhã deste domingo, 26/6, o transbordo de mais de 300 toneladas de resíduos sólidos, retirados de uma lixeira viciada no bairro Mauazinho, zona Sul.

Nos últimos oito dias foram retirados pelos agentes de limpeza da Semulsp, mais de 1.000 toneladas de lixo descartado pelos moradores ao longo dos anos. O material recolhido de toda a encosta da orla do rio Negro, foi transportado do porto Trairi, no Santo Antônio, zona Oeste, até o aterro sanitário municipal, localizado no quilômetro 19, da AM–010 (Manaus – Itacoatiara).

“Estamos realizando esta tarefa todos os dias, mas esse trabalho tem um custo elevado, recurso esse que poderia ser empregado em outras áreas como educação e saúde, por exemplo. A população precisa se conscientizar sobre a importância de descartar o lixo da maneira certa”, observou Altervi Moreira, secretário da Semulsp que acompanhou a ação.

Agendamento

Fogões, sofás, geladeiras, são alguns dos objetos descartados irregularmente, nos rios e igarapés de Manaus, para mudar essa realidade, a Semulsp conta com o serviço de “Coleta Agendada”, voltado para o recolhimento de grandes objetos, dando a destinação correta dos mesmos, por meio de um simples agendamento.

Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a secretaria, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618, das 8h às 16h, durante a semana, e informar quais objetos serão recolhidos, enviando fotos, endereço da retirada, telefone para contato e nome da pessoa que vai acompanhar a equipe.

A população também pode fazer a solicitação de serviços de limpeza de ruas, por meio das redes sociais da secretaria, Instagram e Facebook, nos endereços @semulspmanausam.