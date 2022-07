Prefeitura realiza mais uma ação de limpeza no igarapé do Educandos

Todos os dias, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, recolhe 29,6 toneladas de lixo dos rios e igarapés da cidade, e nesta segunda-feira, 4/7, não foi diferente, com mais uma ação de limpeza realizada no igarapé do Educandos, zona Sul. Desde maio, a Semulsp intensificou a limpeza na orla dos bairros Aparecida e Educandos, e na Panair, zona Sul; São Jorge, zona Oeste, e também na Manaus Moderna, no Centro, além dos igarapés dos bairros Cachoeirinha e Compensa, entre outros locais.

“Estamos mais uma vez fazendo um trabalho de remoção dos resíduos descartados irregularmente e que vêm do rio. A orientação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira é cuidar de todos os igarapés. Esse aqui sofreu muito com a subida das águas e com a grande quantidade de lixo que chega na enxurrada do igarapé do 40. Mas nossas equipes não param, todos os dias realizam a limpeza”, destacou o subsecretário da Semulsp, José Rebouças, que acompanhou os serviços no igarapé do Educandos.

Diariamente são percorridos 60 quilômetros de orla, para a execução da limpeza diária dos igarapés que também contemplam, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Ceam, praia da Lua, e ainda regiões rurais, como comunidades do Livramento, do Julião, da Abelha e de Nossa Senhora de Fátima.

Dados

De janeiro a maio de 2022 foram realizadas diversas ações de limpeza em mais de cem igarapés, córregos, orlas, praias de Manaus, o que resultaram em uma quantidade coletada de 4.474,57 toneladas de resíduos, média diária de 29,6 toneladas retiradas das águas, grande parte deste material – como garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos – poderiam ser reciclados, entretanto, os serviços fluviais geram um custo de R$ 1,5 milhão, por mês, aos cofres públicos.

Além da limpeza e coleta de lixo domiciliar diária, a Semulsp, por meio da Comissão Especial de Divulgação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), vem realizando campanhas e ações de conscientização em todos os bairros da cidade, porta a porta, e por meio de redes sociais e ampla mídia. Existe também o grupo Garis da Alegria, que colabora com a campanha, inclusive com ações nas escolas municipais e estaduais.

Coleta agendada

Para evitar que materiais de grande porte como sofás, camas e geladeiras sejam descartados irregularmente nos igarapés ou em vias públicas, a Prefeitura de Manaus segue com o serviço de coleta agendada de grandes objetos. O programa recolhe objetos de grande porte, que serão descartados e funciona por agendamento, realizado via aplicativo de mensagens ou ligação. Para utilizar o serviço, é necessário entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618.

A população também pode contar com o serviço de coleta seletiva, coordenado pela Semulsp, que ocorre todos os dias. O cidadão pode separar os próprios resíduos recicláveis e levar até um dos 26 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) mantidos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com associações e grupos de catadores, que estão espalhados em 26 locais diferentes da cidade.

O serviço consiste em incentivar a população a separar o lixo doméstico, entregando para a reciclagem materiais que podem ser reaproveitados, como garrafas PET, embalagens de tetra pack, plásticos, latinhas, papel e papelão, entre outros produtos.