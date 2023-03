Prefeitura oferta 60 vagas para oficina do projeto ‘Qualifica Artista Manauara’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), oferta, nesta segunda-feira, 13/3, 60 vagas gratuitas para a oficina “Elaboração e Criação de Projetos”. A atividade faz parte do projeto “Qualifica Artista Manauara 8.0: o sucesso depende de você”, que tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte. É voltado a artistas manauaras que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.

“Estamos realizando um trabalho em parceria com as secretarias de Cultura, para levar qualificação profissional para mais artistas. Identificamos essa necessidade de orientação sobre a submissão de projetos, para concorrer em editais. Por isso, vamos colocar à disposição da população essas 60 vagas”, explicou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, destaca a importância dos artistas estarem bem preparados para submeter projetos aos editais lançados pela prefeitura.

“Esses cursos têm uma finalidade prática, a de preparar os artistas para que eles possam participar de forma eficiente dos editais que serão lançados para fomento às atividades culturais. Aprender a elaborar um projeto é essencial para o artista, porque assim ele tem mais chances de sucesso na captação dos recursos, além de contribuir para o seu aprimoramento profissional”, ressaltou.

Os interessados em participar devem ler integralmente o edital e preencher o formulário disponível em (https://semtepi.manaus.am.gov.br), até esta terça-feira, 14. O preenchimento do formulário garante a inscrição desde que haja vagas disponíveis. A seleção dos contemplados será divulgada no dia 17/3.

As aulas serão realizadas presencialmente nos dias 22 e 23/3, das 13h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul.