Prefeitura libera segunda parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira

O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, destinado a catadores e microempreendedores do projeto “Viva Centro Galeria Populares” será liberado nesta sexta-feira (29). O benefício, anunciado pelo prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, visa minimizar os impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19, na renda da população mais vulnerável.

“Liberamos a primeira parcela no final de abril e, agora, mais de mil trabalhadores daqueles nossos serviços que estão parados neste momento de isolamento social, entre os empreendedores das galerias populares e shopping Phelippe Daou, receberão essa ajuda para atender as suas necessidades básicas. Não queremos deixar ninguém desamparado neste momento tão difícil de combate ao novo coronavírus”, assegurou o prefeito.

A segunda parcela beneficiará 1.114 pessoas físicas, por meio do aplicativo “Carteira Digital BB”, do Banco do Brasil. Deste total, 124 beneficiários que tiveram pendências documentais durante o recebimento da primeira parcela, liberada no último dia 29 de abril, receberão o valor de R$ 600, referente a primeira e segunda parcela do auxílio emergencial.

Os beneficiários são comerciantes ligados à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e catadores apoiados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Aplicativo

O aplicativo está disponível nas versões Android e IOS e foi escolhido por meio de tratativas da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A Prefeitura de Manaus foi a segunda instituição no Brasil a utilizar a plataforma, criada para pagar benefícios sociais e, caso prefira, o beneficiário poderá sacar seu benefício no caixa eletrônico.

Para mais informações, o beneficiário deve acessar o site www.carteirabb.com.br ou tirar dúvidas pelos telefones: 98842-4499 (permissionários das galerias populares) e 98842-1202 (catadores).

