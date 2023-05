Prefeitura interdita trecho para melhorar acesso à avenida das Torres

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), vai interditar um trecho da rua Barão do Rio Negro (pista secundária da avenida das Torres), no sentido Cidade Nova/Coroado, na zona Norte da cidade, para o início das obras de um complexo viário que vai dar acesso à avenida Barão do Rio Branco e avenida Governador José Lindoso.

Os desvios irão acontecer a partir das 8h, desta segunda-feira, 8/5, e terá a presença dos agentes de trânsito para monitorar a via e orientar os motoristas.

“Com a construção do complexo viário aqui nesse cruzamento, o trânsito vai melhorar muito. É um compromisso do prefeito David Almeida com a mobilidade Urbana. É uma obra grande que vai beneficiar os motoristas que circulam na zona Norte. São obras viárias que estão sendo construídas e a cada dia vão avançando em toda a cidade”, disse Paulo Henrique, diretor-presidente do IMMU.

Desvios

O primeiro trecho a ser interditado pelo IMMU será a alça do lado direito do sentido bairro/Centro da rua Barão do Rio Negro no cruzamento com a avenida Barão do Rio Branco. A primeira etapa da obra terá a duração de 30 dias.

Os desvios serão para todos os veículos, o motorista que circula na rua Barão do Rio Branco (via secundária da avenida das Torres), e deseja acessar o sentido Centro pela avenida Barão do Rio Branco, deverá acessar a rua Barão de Suruí, depois pegar a esquerda na rua Visconde de Jequitinhonha e acessar a rua Barão do Rio Branco.

Os agentes do IMMU e fiscais de transportes vão montar barreiras com cones e material de interdição viária e ficarão em pontos estratégicos para orientar os motoristas.