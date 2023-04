Prefeitura intensifica fiscalização nas feiras abastecedoras de pescado e estende horário de funcionamento

Com a chegada da “Semana Santa”, as feiras municipais da Manaus Moderna e da Panair, na região central, e a feira municipal do Produtor, zona Leste, as três maiores feiras abastecedoras de pescados, administradas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), terão fiscalização intensificada e horários entendidos, a partir desta quarta-feira, 5/4, até o domingo de Páscoa, 9/4, além de contar com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizando o monitoramento de veículos no entorno das feiras.

Com os horários estendidos no período da Semana Santa, as feiras vão funcionar das 5h às 20h, exceto a feira da Panair, que irá funcionar com o horário ainda mais extenso, das 5h às 23h, em virtude do local ser o maior abastecedor de pescado, além de facilitar o acesso para aquelas pessoas que estão com o dia ainda mais corrido.

A ação, realizada todos os anos pela Semacc, visa combater a venda clandestina aos arredores das feiras, o reforço nas limpezas dos espaços deixando a área salutar para receber os clientes, a segurança, além do monitoramento do trânsito que fica mais intenso nesse período.

De acordo com o secretário da Semacc, Wanderson Costa, a fiscalização e os horários de atendimentos estendidos são determinações do prefeito David Almeida, pois todos sabem que esse é um período onde o consumo de pescado cresce bastante e a procura nas feiras é ainda maior.

“Pensando sempre nas melhores opções para levar a população, estamos intensificando os horários, as fiscalizações e o monitoramento do trânsito no entorno das feiras abastecedoras da capital. E estendendo ainda mais o horário da feira da Panair, pois é a maior em relação a distribuição do pescado. Queremos facilitar o acesso com toda segurança durante toda esta semana de fluxo intenso”, concluiu Costa.

A Semacc ressalta que apesar da fiscalização ser mais intensa nas três maiores feiras, onde naturalmente a procura é intensa todos os anos, as demais feiras e mercados municipais também contam com fiscalização, manutenção e segurança.