Prefeitura intensifica fiscalização de trânsito na zona Sul de Manaus

MANAUS — Manter a fluidez nas vias e coibir estacionamento irregular foi o objetivo de uma operação realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na tarde desta terça-feira, 28/2, nos bairros Cachoeirinha e Centro, ambos na zona Sul da cidade. Os agentes removeram dois veículos ao parqueamento por estarem estacionados de maneira irregular.

“Nossa operação é rotineira para combater os infratores que ainda persistem em prejudicar o trânsito causando congestionamentos e irregularidades. Os agentes realizam as fiscalizações, como também orientam os motoristas sobre as regras de estacionamentos e circulação viária, para que os motoristas tenham consciência dos erros cometidos no trânsito”, disse o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Durante a ação, os agentes de trânsito além de realizarem autuações, removeram dois veículos que estavam estacionados na calçada e impedindo a passagem dos pedestres. Essa medida é importante para garantir a segurança e a mobilidade dos pedestres e dos motoristas que trafegam pelas vias públicas.

Na avenida Borba, os agentes fiscalizaram os veículos que estavam utilizando vagas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs) em frente a um hospital, os carros que não portavam a credencial de estacionamentos foram autuados. As equipes também realizaram monitoramento nas avenidas Floriano Peixoto, Lourenço da Silva Braga, 10 de Julho e Leonardo Malcher.

“Essa medida é muito importante para garantir a segurança e a mobilidade dos pedestres e motoristas que trafegam nas vias públicas. Estacionar em locais proibidos, como em calçadas, é uma infração grave, que além de prejudicar a mobilidade urbana, pode colocar em risco a segurança dos pedestres, principalmente das pessoas com deficiência, idosos e crianças”, finalizou Ventilari.

A ação realizada pelo IMMU tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e evitar estacionar em locais proibidos. Com isso, espera-se reduzir os congestionamentos e os acidentes de trânsito na cidade.