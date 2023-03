Prefeitura implanta dispositivo de sinalização viária na Torquato Tapajós

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), implantou na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da passarela no bairro de Flores, zona Centro-Sul, um novo sistema de dispositivos e revitalizou a sinalização horizontal que são utilizados para orientar e alertar os usuários que circulam na via, principalmente no horário noturno. A sinalização é parte importante da infraestrutura no trânsito e transporte e é essencial para garantir a segurança e fluidez do tráfego.

O diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, destacou que a prefeitura está implementando diversas medidas para garantir a segurança e reduzir o número de acidentes nas vias da cidade.

“O prefeito David Almeida está investindo recursos para preservar vidas e permitir que os motoristas transitem com segurança. Estamos trabalhando para que as nossas avenidas e ruas possam oferecer mais trafegabilidade e segurança”, frisou o diretor.

O IMMU realizou a troca dos tachões que é uma sinalização horizontal que tem a finalidade de canalizar o tráfego e balizar áreas perigosas de acidentes, marcas de canalização e dispositivo luminoso amarelo vertical que alerta aos motoristas sobre o obstáculo na pista.

Outras medidas para garantir menos acidentes e mais fluidez estão sendo implantadas nas vias da cidade pelos engenheiros do IMMU. Faixas de pedestres, placas de regulamentação, pinturas para ordenar a circulação dos veículos, além do trabalho de fiscalização constante dos agentes de trânsito e as ações dos educadores de trânsito que contribuem para fazer um trânsito mais humano e mais seguro.

“A engenharia do IMMU está com o cronograma de sinalização viária em todas as zonas da cidade. Vamos avançar em várias frentes de trabalho dentro dos bairros e nos principais corredores viários da cidade”, finalizou Guedes.