Prefeitura faz operação para fiscalizar caminhões e garantir segurança viária de Manaus

Com o objetivo de ordenar o trânsito e melhorar a fluidez de veículos na capital, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu, nesta quinta-feira, 1º/6, operação de fiscalização voltada para caminhões que circulam na zona máxima de restrição na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul.

Durante a operação, equipes de trânsito da prefeitura notificaram dez caminhões que estavam circulando sem a autorização do órgão de trânsito. Os agentes realizaram abordagens e vistorias em veículos pesados que estavam na zona de restrição. Foram verificados documentos, como licenciamento e autorização de transporte, além de checagem das condições de segurança.

“Nosso objetivo é intensificar as fiscalizações para que se respeitem as leis de trânsito e ainda garantir segurança aos demais condutores. Estamos levando a operação a diversas áreas da cidade, para que a população se sinta mais segura. Tudo que pudermos fazer para amenizar os problemas da população em relação à mobilidade urbana, nós vamos fazer”, afirmou o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari.

A Prefeitura de Manaus reforça a importância da colaboração de todos os condutores para o cumprimento das regras de trânsito estabelecidas. O respeito às medidas de restrição contribui para uma cidade mais segura, com tráfego mais fluido e melhor qualidade de vida para a população.

Com essa operação de fiscalização, a Prefeitura de Manaus reafirma o compromisso em promover a ordem no trânsito e garantir a segurança de todos os cidadãos, visando um ambiente urbano mais harmonioso e eficiente.

Zona Máxima de Restrição

De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até 16 toneladas podem circular das 6h às 9h. Já os caminhões com até oito toneladas podem circular das 9h às 20h. A Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) inclui, além da Mário Ypiranga Monteiro, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Umberto Calderaro Filho e trechos de mais dez ruas do centro da cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul, das 8h às 14h. Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.