Prefeitura faz mutirão de recadastro de alternativos e executivos de Manaus

MANAUS — Visando concluir os trâmites de recadastro dos permissionários do transporte alternativo e executivo, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realiza esta semana o “Mutirão de recadastro dos modais alternativo e executivo”. Nesta quarta-feira, 22/2, a ação começa a partir das 9h e vai até as 18h, na sede do IMMU, na avenida Urucará, nº 1.180, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, nenhum prestador poderá deixar de fazer o recadastro. “Estamos empenhados em concluir este processo de recadastramento dos modais. Por determinação do prefeito David Almeida, estamos preparando as categorias para um novo momento desses profissionais, que prestarão um melhor serviço aos usuários”, disse o diretor-presidente.

O atendimento será por cooperativa, conforme cronograma estabelecido pelo IMMU, a começar pela Coopnorte, das 9h às 10h; depois Cooftam, das 10h às 11h; Amazônia Cooper, das 11h às 12h; Manaos, das 14h às 16h, e Coopatam, das 16h às 18h.

A força-tarefa pretende receber os prestadores que ainda não se recadastraram provisoriamente e que queiram estar aptos a participar de qualquer trâmite licitatório.

Os prestadores devem estar munidos da documentação exigida no edital que está publicado no site: immu.manaus.an.gov.br e também com o veículo que tenha até 10 anos de uso, para a realização da vistoria. Os veículos acima desse período deverão fazer a inspeção veicular em empresa credenciada.

Na quinta e sexta, 23 e 24, será a vez dos executivos, que farão o mesmo processo, vindo até a sede do órgão com a documentação e o veículo, a partir das 9h.

O chefe da Divisão de Transporte Comercial, Marcelo Neder, convida as cooperativas a fazerem o recadastro. “Estaremos aguardando todas as cooperativas dos alternativos na quarta-feira e os executivos na quinta e sexta-feira. Nosso objetivo é concluir o recadastro dos modais, por isso estamos realizando esse mutirão com toda nossa equipe no atendimento”, disse Marcelo.

O IMMU reforça que é muito importante que todos façam o recadastro e estejam com a documentação atualizada.