Prefeitura faz ajustes na operação dos ônibus para evitar aglomeração

A Prefeitura de Manaus está fazendo ajustes nas linhas de ônibus dos terminais para evitar a lotação no transporte púbico e reduzir o risco de propagação do novo coronavírus. Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) percorreram neste sábado, 16/1, todos os terminais da cidade e verificaram o andamento das operações da frota, para evitar aglomeração, seguindo orientação do prefeito David Almeida.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o mais importante é manter o bom atendimento aos usuários, colocando ordem nos terminais, protegendo a população neste momento difícil. “Para isso, nossa fiscalização está em plantão permanente. Esta foi a recomendação do prefeito David Almeida”, reforçou o presidente.

SEM REDUÇÃO

Segundo o subsecretário de transportes, Alexandre Frederico, o desafio é evitar um grande número de pessoas em horários de pico, quando a frota está rodando com 100% dos ônibus. “A operação está acontecendo durante o dia, sem redução de frota, até às 19h, quando inicia o toque de recolher determinado pelo governo estadual. Estamos fiscalizando com rigor, buscando evitar aglomerações”, disse ele.

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, os ônibus já estavam saindo das garagens para iniciar as viagens. A operação começou mais cedo para evitar que os veículos saiam lotados. A prefeitura está fazendo um estudo para saber quais são as outras linhas com maior demanda e assim, de acordo com a necessidade, disponibilizar mais carros para atender a população.

*Com informações da assessoria

