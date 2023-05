Prefeitura esclarece que instalação de ‘corujinhas’ ainda está sob análise e sem data definida

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclarece que o projeto para a instalação do sistema de radares eletrônicos pela cidade, conhecidos popularmente como ‘corujinhas’, ainda está sob deliberação da Comissão Municipal de Licitação (CML).

O processo está em fase de análise, o que impede a definição de uma data para instalação dos equipamentos ou a divulgação do nome da empresa vencedora do certame, disse a Prefeitura em nota.

As vias escolhidas para receber os radares serão aquelas com registros mais altos de acidentes e com maior probabilidade de ocorrência de infrações por parte dos motoristas. A decisão será respaldada por estudos técnicos realizados pelo IMMU.

A Prefeitura ressaltou ainda que a divulgação sobre o projeto será feita assim que o processo licitatório for concluído, por meio da imprensa, do Diário Oficial do Município (DOM), das redes sociais e de outros canais de comunicação.