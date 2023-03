Prefeitura esclarece fake news sobre instalação de fiscalização eletrônica em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que não procede a informação sobre a instalação de fiscalização eletrônica (radares) em Manaus. As equipes estão nas ruas implantando câmeras de monitoramento que não são utilizadas para autuar, como é o caso de outras que já existem.

Informa ainda que, no momento em que estes redutores de velocidade forem implantados, a prefeitura fará ampla divulgação, mostrando transparência no trato com a coisa pública.