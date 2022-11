NOTA PÚBLICA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas – SJP/AM, lamenta profundamente ter sido envolvido nas declarações do senhor Marcelo Generoso sobre a falsa notícia da morte do ex-governador Amazonino Mendes, a quem desejamos plena recuperação de sua saúde.

A direção da entidade desconhece o nome do proprietário do portal Beiradão, que anunciou a morte de Amazonino. Condenamos tal postura, visto que não se referenciou nas mais básicas orientações do bom jornalismo.

Contudo, querer intencionalmente manchar o nome da entidade sindical ou a um de seus diretores é sim, faltar com a ética na profissão e o respeito a cada profissional. Generoso apure os fatos antes de acusar afirmando “O pior, jornalistas diplomados com mestrado e membros do Sindicato, cometendo essa canalhice”. Cite quem são esses profissionais para que possamos adotar as medidas necessárias com base ao Código de Ética dos Jornalistas brasileiros. Não faça críticas e nem acuse pessoas ou entidades sem provas.

Tenha certeza que a atual diretoria do SJPAM, mantém a tradição da defesa intransigente dos interesses da categoria no Amazonas. Temos 64 anos de existência na luta por melhoria das condições de trabalho e salário. Seguimos defendendo a liberdade de expressão e de imprensa como pressupostos para a prática de um jornalismo livre, sem amarras, com ética, qualidade e voltado ao interesse público.

Manaus, 24 de novembro de 2022.

Diretoria

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO AMAZONAS – SJP/AM.