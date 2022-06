Prefeitura entrega cestas arrecadadas em jogo entre Manaus FC e São José (RS)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, entregou 150 cestas básicas na comunidade São Sebastião do Cuieiras, no rio Negro, nesta terça-feira, 31/5, arrecadadas na partida entre Manaus FC X São José (RS), realizada no último dia 22, na arena da Amazônia, zona Centro-Sul, pela Série C, do Campeonato Brasileiro.

A entrega aconteceu na escola municipal que leva o mesmo nome da comunidade e foi acompanhada pelo presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, representantes da Defesa Civil; da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); além do vereador Luís Mitoso e do presidente do Manaus FC, Bismarck Miranda.

“Durante o jogo do Manaus contra o São José arrecadamos 5 toneladas de alimentos e hoje estamos aqui atendendo a primeira comunidade com cem cestas básicas. A comunidade São Sebastião do Cuieiras sofre diretamente com a cheia”, destacou o presidente do Fundo Manaus Solidária.

Para o presidente do clube esmeraldino, a parceria com a Prefeitura de Manaus é de suma importância, para atender a população mais necessitada. “A família Manaus FC se sente muito feliz em poder contribuir com as comunidades ribeirinhas de Manaus”, comentou Miranda.

Cheia 2022

Conforme dados da Defesa Civil do município, aproximadamente cem famílias da comunidade São Sebastião do Cuieiras foram cadastradas pelo órgão, devido a cheia deste ano. A comunidade trabalha com roça, criação de aves e venda de espetos para churrasco.