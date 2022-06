Prefeitura e Fundo de População das Nações Unidas assinam termo de cooperação

MANAUS — A Prefeitura de Manaus e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) assinaram, nesta terça-feira, 7/6, o Termo de Cooperação Técnica que tem, entre os objetivos, a execução do projeto “Fortalecimento dos Serviços de Violência baseada em gêneros que salvam vidas no Brasil, Equador e Peru no contexto da Covid-19”, financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), e que está sendo implementado pelo UNFPA. A assinatura do termo de cooperação, que contou com a presença do prefeito David Almeida, e da representante do UNFPA no Brasil, Astrid Bant, aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, no Centro.

O projeto prevê a realização de ações voltadas ao fortalecimento de espaços e equipamentos públicos direcionados ao acolhimento e atendimento de sobreviventes de violência em Manaus.

“Eu agradeço a parceria que o fundo tem com o município, reforçando o atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. A assinatura desse novo termo dará a outras secretarias, como a Semasc (Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania), a oportunidade de receber o apoio desta entidade internacional em suas mais diversas áreas de atuação”, destacou o prefeito David Almeida.

As Nações Unidas definem a violência contra as mulheres como “qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada”.

Entre as iniciativas que envolvem a parceria, está o apoio para a instalação da ”Casa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência”, que terá o propósito de acolher mulheres em situação de violência ou sobreviventes da violência. No total, serão 30 mulheres acolhidas com seus filhos, que receberão o apoio no processo socioeducativo de empregabilidade e acesso a direitos, proporcionando a autonomia para que elas rompam com o ciclo de violência doméstica.

“O UNFPA está presente em diversas ações da Prefeitura de Manaus e esse novo termo de cooperação vem fortalecer ainda mais o trabalho que existe entre as organizações. Já estamos nos últimos ajustes e no início do segundo semestre estaremos iniciando o trabalho de atendimento às mulheres na nossa casa de acolhimento”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Para a representante do UNFPA no Brasil, Astrid Bant, a assinatura do termo consolida um trabalho de parceria que já é realizado há muitos anos, em apoiar o município nas ações de enfrentamento à violência de gênero.

“Temos diversas formas de apoio a essas ações, que passam por contratação de recursos humanos, formações, compra de equipamentos, desenvolvimento de estratégias de comunicação, entrega de kits de higiene para mulheres sobreviventes e, mais recentemente, estamos criando um programa de transporte para mulheres que têm dificuldades para custear o seu deslocamento a serviços da rede pública de proteção”, concluiu.

A parceria entre a Prefeitura de Manaus e o UNFPA resultou, nos últimos oito meses, no atendimento a mais de 14 mil mulheres, conforme dados da organização internacional.