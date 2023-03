Prefeitura divulga 2ª edição do ‘Manaus Adventure’ na maior feira de pesca esportiva da América Latina

Durante a 15ª “Pesca & Companhia Trade Show 2023”, que acontece até este sábado, 25/3, em São Paulo (SP), a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulga o maior evento de turismo de esporte de aventura da região Norte, o “Manaus Adventure 2023”, que busca tornar a capital amazonense o principal destino da pesca esportiva no Brasil. Neste ano, o evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de outubro na capital amazonense.

No ano passado, 21 campeões brasileiros de nove estados estiveram presentes no “Manaus Adventure” participando e disputando o troféu de campeão da “1ª Copa Brasil da Pesca Esportiva do Manaus Adventure” e da “8ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã”.

“Estamos trabalhando para que Manaus deixe de ser somente um portão de passagem desses turistas que visitam o nosso estado para praticar a pesca esportiva e participar da maior feira deste segmento é um grande passo, uma vez que a feira reúne os melhores destinos e empreendimentos brasileiros desse setor. E um dos nossos projetos divulgados é o Manaus Adventure 2023, o maior evento de esporte de aventura integrado no coração da Amazônia. Nós estamos com um estande interativo fazendo com que os visitantes façam uma verdadeira imersão turística dentro das nossas potencialidades como o turismo de pesca esportiva, a tecnologia e a cultura indígena”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

O multicampeão na pesca esportiva e apresentador de televisão, Nelson Nakamura, um dos principais nomes da modalidade no Brasil, padrinho da última edição do Manaus Adventure, visitou o estande da Prefeitura de Manaus e ressaltou a importância do evento para o desenvolvimento do setor de pesca em Manaus.

“Eu sou o padrinho do evento, uma honra muito grande, e também recebi o título de cidadão amazonense, e eu sou um grande suspeito, porque eu adoro o Amazonas, na realidade, o Amazonas é referência do mundo para a pesca esportiva, e eu tenho certeza que o Amigos do Tarumã, é um campeonato que está no coração do Amazonas, onde o mundo inteiro pode participar e mostrar que é possível pescar os grandes tucunarés, ali por perto mesmo, na capital, isso é muito importante. E quero aproveitar aqui e convidar todo mundo para participar do Manaus Adventure que vale a pena mesmo”, ressaltou Nakamura.

O contador Fábio Matoso, 50 anos, de Campinas (SP), pescador amador, comenta que viajar para Manaus e pescar na cidade é um dos objetivos dele.

“Na verdade, é a primeira vez que venho na feira. Conheci o estande, achei interessante, gosto de pesca, mas nunca fui na cidade, então é uma vontade de ir até Manaus para conhecer a parte de pesca e achei muito interessante a parte do barco, de visitar e conhecer em si Manaus, que é uma região que eu não conheço”, contou.

No estande da Prefeitura de Manaus no evento, que mede cerca de 28 metros quadrados, todo o material de divulgação destaca a cultura local, gastronomia, pontos turísticos e os principais atrativos naturais da “Capital da Amazônia”. Os visitantes recebem brindes comestíveis como banana frita e doces típicos da região, como balas de castanha e cupuaçu.

A promotora de eventos, Larissa Infante, de São Paulo, pretende conhecer, em breve, a cidade com o namorado que participa da pesca esportiva em Manaus.

“Na verdade, o meu namorado é muito fã da pesca, é o que ele mais gosta de fazer, e há 10 anos ele viaja sozinho a Manaus pra fazer essa pesca, no mês de outubro. Uma das primeiras coisas que conheci sobre ele, é que ama Manaus, e este ano irei também para conhecer a cidade”.

O estande de Manaus foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da Câmara Municipal de Manaus (CMM), por intermédio dos vereadores João Carlos (Republicanos) e William Alemão (Cidadania), que também estão participando da feira.