Prefeitura de Presidente Figueiredo e Sebrae AM realizam visita técnica em Bonito/MS

Com o intuito de conhecer um dos principais destinos indutores do turismo brasileiro, para observar as boas práticas e buscar novas estratégias para potencializar o turismo no município de Presidente Figueiredo, uma comitiva da prefeitura municipal e o corpo técnico do Sebrae Amazonas, através do programa Cidade Empreendedora, estão realizando uma visita técnica a Bonito, Mato Grosso do Sul.

Bonito/MS é considerado o melhor destino de ecoturismo por 16 vezes no país e também está sediando a segunda edição do ‘Inspira Ecoturismo’, um seminário de cinco dias que discute a sustentabilidade do turismo de natureza e aventura.

A visita técnica faz parte do primeiro eixo do programa Cidade Empreendedora, que abrange a gestão municipal e prioriza o desenvolvimento econômico do município. Durante a visita, a comitiva participará do seminário e fará visitas técnicas às secretarias e empreendimentos locais.

O prefeito de Bonito/MS, Josmail Rodrigues, acredita que a iniciativa do programa é crucial para alavancar o potencial turístico de Presidente Figueiredo. “O ecoturismo é muito forte, gera renda e empregos, e para falar a verdade pra vocês, a cidade fica diferente, com turismo diferente! Vocês estão no caminho certo”, afirma o prefeito.

A Secretária Adjunta de Turismo de Presidente Figueiredo, Eliandra Miranda, também acredita que a visita traz encantos e muitas ideias para serem desenvolvidas dentro da realidade do turismo executado na terra das cachoeiras. “Estamos aqui em busca de conhecer um pouco mais, de saber o que e como foi feito, e como pode ser feito no nosso município, levando informações e com muitas ideias para que possamos aplicar e com certeza melhorar o turismo de Presidente Figueiredo”, explica a secretária adjunta.

A visita técnica é um desdobramento do Plano de Ordenamento Turístico (POT), que tem o objetivo de planejar e organizar as ações futuras da gestão municipal para o desenvolvimento do turismo de forma organizada e sustentável. O POT foi feito em parceria com o Sebrae/AM, e, agora, com a execução do Cidade Empreendedora no município, o município tem a oportunidade de fortalecer ainda mais os mais de 200 atrativos turísticos visitáveis da região.

Com o programa, a parceria entre a prefeitura e o Sebrae/AM soma esforços para a transformação local. A analista técnica do Sebrae/AM, Mara Galvão, comenta que o trabalho em conjunto do Cidade Empreendedora e da prefeitura de Presidente Figueiredo é uma oportunidade para abrir novos horizontes e estimular os negócios empreendedores no município.

“O Cidade Empreendedora está abrindo um leque de oportunidade e de conhecimento para o município. Essa oportunidade também é planejada em parceria com a prefeitura. Assim, vamos conseguir atuar trazendo todas as técnicas e estratégias inovadoras para o turismo do município”, elucida.

As oportunidades do programa impactam diretamente os empreendedores locais, assim como chegaram para o geógrafo e empresário Judeilson Trindade. Residente de Presidente Figueiredo há 30 anos, Trindade abriu seu empreendimento voltado para o ecoturismo em 2019 e desde então vem procurando entender o que os viajantes buscam na Amazônia.

O empresário está participando da comitiva em Bonito/MS e acredita que a visita técnica é uma forma de inspirar ainda mais o segmento de turismo e ecoturismo.

“Estou voltando para Presidente Figueiredo cheio de ideias a serem implantadas no meu projeto. Minha empresa é de ecoturismo e poder ver como as pessoas aqui trabalham com mais carinho, com mais cuidado, mais atenção, acaba me enchendo de mais ideias, mais projetos e mais inovação dentro do meu segmento, dentro da minha cidade”, explica o empreendedor.