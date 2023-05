Prefeitura de Manaus reforça transporte e ações de trânsito para o Dia das Mães

No fim de semana de homenagem às mães, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá reforçar as ações de trânsito e transporte na cidade para oferecer mais comodidade para a população fazer compras ou visitar cemitérios da capital.

Em relação ao transporte, um destaque é a disponibilização, no domingo, 14/5, da linha 641, entre 8h e 18h, para atender o cemitério Nossa Senhora Aparecida – o Parque Tarumã -, na zona Oeste de Manaus. A linha normalmente não opera nesse dia. Outra opção para chegar ao referido campo-santo é a linha 126, que fará a rota normalmente durante todo o final de semana.

Trânsito

Em relação ao trânsito, o instituto atuará com reforço de agentes de trânsito nos principais locais de concentração de pessoas. O IMMU estará atuando com a operação “Fluidez” nos principais shopping centers, principais vias e em centros comerciais da capital.

Será reforçada ainda a atuação dos agentes de trânsito nas imediações dos cemitérios da capital, com o efetivo de 24 agentes nos locais, para manter a fluidez de veículos, assim como auxiliar na travessia segura de pedestres.

De acordo com o vice-presidente de Trânsito, Edson Leda, o IMMU atuará em diversas áreas da cidade para garantir a melhor fluidez do trânsito. “Este é o segundo final de semana mais movimentado do ano – atrás apenas do Natal –, então, iremos fazer uma grande campanha de orientação no trânsito. Estaremos trabalhando no sábado e domingo em seis cemitérios da cidade com nossas equipes”, destacou o vice-presidente.