Prefeitura de Manaus reforça linhas de ônibus para festividades do Réveillon 2023

MANAUS — Quem for aproveitar o Réveillon Sustentável “Manaus, Floresta Viva 2023″, da Prefeitura de Manaus, no próximo sábado, dia 31/12, em três pontos da cidade, contará com reforço nos serviços de transporte público para o deslocamento entre os locais da comemoração e para chegar aos pontos de festejos.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) prepara reforço na frota de ônibus que atenderá a praia da Ponta Negra, na zona Oeste da cidade; Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul; e shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Apenas na área da praia da Ponta Negra, o IMMU irá colocar 138 ônibus para atender os usuários de transporte até as 5h do dia 1ª de janeiro. Serão 118 veículos operando nas linhas 120, 126, 450, 542, 560, 641 e 678. A operação será reforçada com mais 20 ônibus de apoio que poderão entrar em qualquer outra linha em que houver necessidade.

O terminal de ônibus da Marina do Davi será transferido, temporariamente, para a entrada do Condomínio Alphaville, a partir das 18h, mais especificamente na avenida Liberalina Loureiro com avenida Thales Loureiro. As linhas 126 e 542 irão realizar as viagens a partir do Condomínio Alphaville após a meia-noite.

Educandos e shopping Phelippe Daou

Paralelo às operações de transporte na região da Ponta Negra, o IMMU também atuará diretamente no Réveillon do Educandos e no shopping Phelippe Daou – o popular Shopping T4.

No Educandos, o entorno da região do Amarelinho será atendido pelas linhas 004, 010, 625, 704, 705, 706 e 711 que irão operar com frota do dia útil a partir das 20h e após a meia-noite com programação de mais viagens para atender demanda de passageiros do local.

No Réveillon do shopping Phelippe Daou, as linhas que trafegam nas proximidades do evento devem operar com a frota do dia e programação especial nas linhas 678, 560 e 641, após as 20h. Atendem a região do Shopping, as linhas 014, 016, 041, 044, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 092, 094, 352, 355, 418, 442, 560, 600, 650, 651, 652, 654 e 678.

Réveillon Gospel

Na sexta-feira, 30, a Prefeitura de Manaus também irá oferecer reforço nas linhas para atender o Réveillon Gospel. O IMMU determinou que, durante o evento, as empresas que operam as linhas 120, 126, 450, 542, 641 e 678 cumpram a frota programada e mantenham os quadros de horários para melhor atendimento ao deslocamento dos usuários para o local. Os horários das linhas serão adequados para atendimento ao local até o horário previsto para o encerramento do evento.

Para maiores informações, os usuários de transporte coletivo podem entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 118, que funciona entre 8h e 17h.