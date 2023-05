Prefeitura de Manaus promove mutirão do Cadastro Único e beneficia 300 famílias no bairro Compensa

Com o objetivo de facilitar o acesso da população socialmente vulnerável da zona Oeste da capital, há programas e benefícios sociais fundamentais para o seu processo de inclusão social. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, no sábado, 27/5, mais uma edição do Mutirão do Cadastro Único. A ação foi realizada na escola municipal Elvira Borges, no bairro Compensa 2, e atendeu cerca de 300 famílias.

“Hoje, temos mais de 150 funcionários e servidores das secretarias envolvidos nesta operação, buscando facilitar a vida da população aqui da Compensa e de bairros adjacentes, garantindo que todos consigam resolver qualquer tipo de pendência relacionada ao seu cadastro. É um momento que consideramos muito importante, pois é através de um CadÚnico devidamente atualizado que famílias mais carentes conseguem ter acesso a diversos benefícios e políticas públicas importantíssimos para sua qualidade de vida. Hoje estamos trazendo esses serviços praticamente à porta do cidadão”, destacou o titular da Semasc, Eduardo Lucas.

A população teve a oportunidade de realizar o cadastro pela primeira vez, além de atualizar informações como endereço, composição familiar, renda e demais dados necessários para garantir a correta inclusão em programas sociais como o Bolsa Família, tarifas sociais de água e energia elétrica, isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e muito mais.

De acordo com Francisco Cruz, chefe da Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda, a aproximação entre poder público e população por meio da praticidade e agilidade da oferta de serviços é essencial para a garantia de direitos daqueles que mais precisam, além de ampliar a Rede de Proteção Social da cidade como um todo.

“Fazemos esse tipo de ação mais próxima e diferenciada justamente para que essas famílias não precisem passar por dificuldades de locomoção até os equipamentos, que não precisem enfrentar filas e para que possam, da maneira mais prática possível, ser incluídas nos benefícios e programas necessários a sua realidade. O Cadastro Único é a porta de entrada para uma nova vida, e o que estamos fazendo hoje é oferecer o primeiro passo para essa mudança”, explicou.

Entre as famílias que procuraram a ação para resolver suas pendências cadastrais, a dona de casa Sandra da Costa aproveitou a oportunidade para realizar sua inserção.

“Trabalhei nove anos como cobradora de ônibus, mas as coisas ficaram difíceis para todos. Então, hoje, eu vim atrás de realizar meu cadastro, entender melhor os benefícios, o apoio que as pessoas podem receber com ele e deu tudo certo, graças a Deus. Fui atendida por uma moça muito atenciosa e que me recebeu super bem, foi maravilhoso”, afirmou.

Já Josieli Ferreira, também dona de casa, aproveitou a ação para atualizar seu antigo cadastro e tentar a inclusão em alguns dos benefícios de seu interesse.

“Também fiquei desempregada muito recentemente e decidi atualizar meu cadastro para ver se conseguia ser beneficiada com a CNH Social e a inserção de taxa de inscrição para determinados concursos. O atendimento foi ótimo, foi tudo muito rápido e prático, muito bom mesmo!”, concluiu.

Cadastro gratuito

Em relação aos serviços ofertados pela Prefeitura de Manaus, é importante destacar que a inserção de dados ou atualização do Cadastro Único é um serviço público totalmente gratuito.

Qualquer denúncia de cobrança indevida para os serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) devem ser feitas junto à Ouvidoria da Semasc, pelo número 98842-2954 ou ouvidoria.semasc@manaus.am.gov.br.