Prefeitura de Manaus nomeia novos gestores municipais

Em respeito ao calendário eleitoral de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Prefeitura de Manaus nomeou oito novos gestores municipais, em substituição aos que solicitaram o afastamento do posto. O prazo de desincompatibilização encerra neste sábado, 2/4, para quem ocupa cargo público.

Além do então vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, os secretários que já foram desligados das pastas em cumprimento à legislação eleitoral, são: Pauderney Avelino (Secretaria Municipal de Educação – Semed), Sabá Reis (Secretaria Municipal de Limpeza Urbana – Semulsp), Tadeu de Souza (Casa Civil), Shádia Fraxe (Secretaria Municipal de Saúde – Semsa) e Platiny Soares (Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Semjel)

Os novos titulares das secretarias são: Dulce Almeida (Semed), Altervi Moreira (Semulsp), Rafael Lins Bertazzo (Casa Civil), Djalma Coelho (Semsa), Aurilex Moreira (Semjel), Emerson Castro (Fundo Manaus Solidária – FMS), Wanderson da Costa (Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal – Semacc) e Renato Frota Magalhães (Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminf).

As nomeações estão publicadas na edição nº 5.316 do Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 1º/4.

Segundo o TSE, o afastamento, que pode ser temporário ou definitivo, a depender da função exercida, tem o objetivo de evitar o abuso do poder econômico ou político nas eleições, por meio do uso da estrutura e de recursos aos quais o servidor tem acesso.