Prefeitura de Manaus convoca 33 populares para recebimento de kit humanitário

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), convoca as 33 pessoas, abaixo nominadas, que não atenderam as chamadas, para recebimento dos kits de ajuda humanitária (RES-AM-1302603-20230314-01), adquiridos com verba do Governo Federal.

Munidos de documentação pessoal para identificação, os contemplados devem comparecer, nos próximos 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação no Diário Oficial do Município (DOM), ocorrida na edição de quarta-feira, 14/6, das 9h às 13h, na sede da Sepdec, situada na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 770, bairro Compensa, zona Oeste da cidade, com a finalidade de fazer a retirada dos seguintes objetos que fazem parte do kit: cestas básicas, itens de higiene pessoal e de limpeza, colchão, rede e lençóis.

Após o período estabelecido, sem o comparecimento para retirada, será feito novo levantamento para que os referidos produtos sejam entregues para outras famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes nas mesmas regiões afetadas pelas fortes chuvas de março na capital.

Convocados

Altemar Alves Bandeira

Aldenize Rodrigues Martins

Ana Paula Vieira Moura

Angelica Aline Oliveira Malcher

Antonia Ernesta de Oliveira

Antônio Araújo Filho

Antônio Aurimar Rodrigues

Carolina Martins Floriano

Cristiane Pedrosa da Conceição

Daniele de Souza Menezes

Edileuza de Oliveira Catano

Eduarda Costa dos Santos

Elisangela Dias da Paz

Eliza Maria de Castro Rebelo

Esterionice Rodrigues da Luz

Francisca Reis Faia

Gilcimara Rodrigues Telles

Isabel Gonçalves Castro

Ivaneide Rodrigues da Silva

Joanico Assipal Runes

João Bosco Mendes de Souza

Josima Marques de Oliveira

Josinei Simões de Araujo

Karla Johana Dioz

Katia Regina Maria Pereira

Nayana Santos Sidou

Pedro Filipi de Lima Magalhães

Rafael Reis Martins

Roseane Santos Silva

Silvanes de Souza Reis

Heize Kelem Guedes Moreira

Karol Laenne Correa Divino

Ewendel Marcelo Costa da Silva

Entenda

Os kits remanescentes fazem parte de ação ocorrida no dia 1° deste mês, quando a Prefeitura de Manaus levou 250 deles para serem entregues aos moradores da comunidade Pingo D’Água. O ato ocorreu na escola municipal Helena Augusta Walcott, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.