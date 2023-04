Prefeitura de Manaus busca parcerias e divulga atrativos na maior feira de turismo da América Latina

A partir desta segunda (3) até quarta (4), o destino Manaus será divulgado, de forma inédita, durante a “WTM Latin America 2023”, a maior feira da indústria de viagens e turismo da América Latina, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). A Prefeitura de Manaus possui um estande próprio de promoção turística da cidade, medindo cerca de 22 metros quadrados, em espaço de destaque na feira, onde serão divulgados os projetos capitaneados pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), como o #SouManaus Passo a Paço; Manaus Adventure 2023; Boi Manaus e o Réveillon.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, destaca a importância da participação de Manaus no evento que reúne destinos internacionais e brasileiros, empresas de tecnologia, redes hoteleiras, operadoras e receptivos de diferentes lugares do mundo.

“Manaus, agora, participa da maior e mais importante feira de turismo da América Latina, e, mais uma vez, a gestão do prefeito David Almeida, inova, divulgando a nossa cidade na feira onde encontramos expositores do Brasil e de diferentes partes do mundo. E, além da divulgação institucional do destino, no nosso estande, teremos a presença de empresários da cidade, o que é essencial para aproveitar todo o potencial de negócios que o evento oferece”, comentou a vice-presidente.

No estande de promoção turística da cidade, os programas desenvolvidos pela gestão municipal para o impulsionamento do turismo estarão na vitrine de produtos de divulgação durante a feira. Os visitantes farão uma verdadeira imersão cultural dentro das potencialidades da cidade com a gastronomia, artesanato, pontos turísticos e os principais atrativos naturais da “Capital da Amazônia”.

O turismo indígena também será representado na feira pela artista Thaís Kokama, que realiza a pintura corporal com grafismos étnicos e, que, pela segunda vez, é convidada pela Manauscult, para divulgar o trabalho dela em feiras nacionais de turismo.

WTM Latin America 2023

A “WTM Latin America 2023” é um o evento business-to-business (B2B) em que a indústria de viagens se reúne para negociar e fechar contratos que contribuem para o posicionamento da região como uma das áreas mais importantes da indústria mundial de viagens e turismo.

No local, 20 mil profissionais de viagens e turismo e 565 empresas expositoras se encontram para fazer networking, negociar e descobrir as últimas novidades do setor.