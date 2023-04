Prefeitura de Manaus aplica pesquisa qualitativa durante Temporada de Cruzeiros 2022/2023

Com encerramento previsto para maio de 2023 com a passagem de 17 navios e o fluxo de aproximadamente 18 mil turistas, gerando um incremento de R$ 101 milhões na economia local, a Temporada de Cruzeiros 2022/2023 garante dados importantes para o aperfeiçoamento dos receptivos e serviços turísticos, além de fortalecer a imagem da cidade de Manaus, que entrou na lista mundial dos melhores destinos turísticos de 2023 da revista norte-americana The New York Times.

Durante o receptivo no desembarque dos passageiros é aplicada uma pesquisa qualitativa, feita por equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). As informações são colhidas por meio de um questionário estruturado com perguntas claras e objetivas sobre serviços, segurança, transporte e infraestrutura turística.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, explica que o objetivo do estudo de campo é captar e descrever fidedignamente as informações e observações passadas pelos turistas que visitam a capital, e que para isso a Diretoria de Turismo dispõe de técnicos bilíngues com expertise na área para a realização da coleta de dados.

“Esse trabalho é de extrema importância porque vai direcionar as ações e correções necessárias para a próxima temporada. Viemos de dois anos muito difíceis para o setor do turismo devido à pandemia de Covid-19. E, mais do que nunca, a escuta se faz necessária. Os cruzeiros trazem uma importante injeção econômica, mas também, definem o volume de visitantes no ano seguinte, porque é durante a estadia deles aqui, que a imagem da nossa cidade, da segurança, da qualidade na prestação de serviços é formada. E nada melhor que o marketing boca a boca para atrair novos turistas. Então, a satisfação deles é imprescindível”, destacou Oreni Braga.

Durante o processo de receptivo dos cruzeiros, além da tabulação dos dados, a Manauscult realiza a entrega de mapas com os principais pontos turísticos da cidade, disponibiliza atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto. A previsão para a temporada de cruzeiros 2023/2024 é de 34 navios.

Preferências

Grande parte dos turistas preferem excursão em ônibus para conhecer atrativos turísticos como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), complexo turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro.

Há quem prefira as belezas naturais da região, como o lago do Janauacá e o Encontro das Águas. Mas, atualmente, a maior curiosidade permeia em torno de experiências gastronômicas e culturais. Especialmente por aquelas que retratam nossa ancestralidade, costumes e tradições.

Programação e listagem dos navios

3 de abril – Seven Seas Navigator

8 de abril – Seven Seas Navigator

15 de abril – Hanseatic Spirit

18 de abril – Seabourn Venture

14 de maio – Silver Shadow