Prefeitura confirma edição 2021 do ‘Boi Manaus’ no aniversário da cidade

Uma das mais tradicionais festas da cidade, o Boi Manaus voltará a fazer parte dos festejos em comemoração ao aniversário da capital amazonense. A confirmação aconteceu nesta quinta-feira, 30/9, após reunião realizada no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, entre o prefeito de Manaus, David Almeida, e os artistas de toadas da cidade. Devido à situação pandêmica, o evento acontecerá de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Manaus e da Fundação Municipal de Cultura, Eventos e Turismo (Manauscult), além da presença de um público reduzido, que ainda terá o quantitativo definido.

“A Prefeitura de Manaus entende a importância do folclore e dos eventos culturais da nossa cidade. Fui criado em um bairro, o Morro da Liberdade, que respira folclore. Ia a pé para a “bola” da Suframa para ver o festival folclórico de Manaus. Então, acredito que devemos valorizar a realização dessas festas. Com toda certeza, vamos realizar os festejos em comemoração ao aniversário de Manaus, no dia 24, e o Boi Manaus fará parte. Porém, devemos lembrar que o mundo está enfrentando uma pandemia e temos que tomar todos os cuidados básicos de saúde”, enfatizou o prefeito.

O encontro contou também com a participação do diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, que ressaltou que um dos principais critérios levados em consideração para a confirmação do evento é o avanço no processo de vacinação contra a Covid-19 na cidade.

“Alinhamos com o prefeito David Almeida, que faremos uma grande força na questão do cumprimento do ciclo vacinal da Covid-19, para que possamos chegar até o aniversário da cidade com tudo isso regularizado. Assim, poderemos realizar um evento seguro para a cidade de Manaus, onde todos os artistas de toadas poderão voltar a cantar, soltar a sua voz e matar a saudade que a população está desse folclore tão tradicional”, afirmou Oliveira.

Reconhecimento

De acordo com o músico Carlinhos do Boi, os representantes do setor cultural são gratos à atual gestão municipal, que vem, desde o início do ano, auxiliando os artistas que atravessam uma grave crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

“É o sentimento de felicidade e agradecimento, pelo reconhecimento que o prefeito tem com os artistas. Estamos abertos para começar tudo de novo, fazer o novo, e agradeço a administração municipal por se sensibilizar e saber que é importante comemorar o aniversário da nossa cidade com um ritmo que é nosso, da nossa cultura, que é o boi-bumbá. A palavra hoje é gratidão, pois a Prefeitura de Manaus vem resgatando um evento que estava parado devido a pandemia. Tenho certeza que em um breve futuro, toda a cidade estará com a vacinação completa e os eventos voltarão a acontecer”, concluiu.

Comentarios