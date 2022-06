Prefeitura certifica 28 artistas no projeto ‘Qualifica Artista Manauara’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e o Conselho Municipal de Cultura (Concultura), certificou, nesta quinta-feira, 9/6, 28 artistas que participaram do curso “Elaboração e Criação de Projetos”, no anexo do Escritório do Empreendedor, na galeria dos Remédios, Centro.

O objetivo do curso é assegurar ao artista a apresentação de suas propostas, além de desenvolvê-las na prática e escrevê-las no papel. O direcionamento mais específico, facilita o entendimento quanto aos editais do município.

A palestrante convidada foi a advogada, empreendedora e chefe de Planejamento da Semtepi, Ana Paula Patrocínio, que tratou sobre os editais “Thiago de Mello” e “Manaus faz Cultura”, com previsão para serem lançados neste semestre. Além de ser realizado presencialmente, o curso foi totalmente gratuito.

“O intuito do curso é fazer com que os artistas de fato pratiquem a metodologia apresentada. O projeto é apresentado, distribuído e exposto, então a dinâmica é que eles coloquem no papel todas as propostas, porque é somente escrevendo que as dificuldades deles vão começar a surgir. Conforme as dúvidas forem surgindo, nós vamos fazendo as orientações necessárias”, explicou Ana Paula.

Para o músico e empreendedor, Guerreiro Antoninho, que já se inscreveu em editais e não foi contemplado, o curso contribuiu muito para ele não cometer os mesmos erros das inscrições anteriores.

“Já me inscrevi outras vezes, mas não fui contemplado por diversos erros. Cursos como esse costumam ser um pouco caros, mas agora, graças à Prefeitura de Manaus, eu vou saber como submeter um edital de forma correta e gratuita. A oficina abrange muita coisa e isso vai me ajudar a não cometer as mesmas falhas e assim ser contemplado futuramente”, ressaltou.

Orientação

O projeto “Qualifica Artista Manauara: o Sucesso Depende de Você” tem como objetivo ofertar capacitação e qualificação profissional para todos os artistas residentes em Manaus, atuantes nos diversos segmentos da arte, que tenham a partir de 16 anos, com ensino fundamental completo.