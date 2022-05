Prefeitura cadastra alunos que vão participar do curso ‘Cuidadoso’

MANAUS — A Prefeitura de Manaus inicia, na próxima segunda-feira, 23/5, duas, das três turmas do curso “Cuidador de Idoso – Cuidadoso”, no auditório da Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, Centro. Promovido pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), a capacitação será realizada em parceria com a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT). A capacitação, que tem caráter profissionalizante, terá 320 horas de duração, sendo 100 horas de estágio supervisionado.

Nesta quarta-feira, 18, os alunos classificados na etapa seletiva realizada após a pré-inscrição feita no início do mês, estiveram na sede da Espi, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Compensa, nº 770, Vila da Prata, zona Oeste, para efetuar o cadastramento, a fim de acessar corretamente o portal de capacitação da escola.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, destaca a importância dessa capacitação, continuação de duas realizadas com êxito no ano passado, formando profissionais de excelência para o mercado de trabalho, no atendimento à crescente demanda da população idosa.

“A Prefeitura de Manaus, por meio da Espi, nessa parceria com a Fundação Doutor Thomas, prepara, através do curso de Cuidador de Idosos, profissionais para este mercado de trabalho que tanto cresce e é tão necessário para a nossa cidade. Com essa preocupação, nós temos esse cuidado, de formar esses profissionais e deixá-los cada vez mais aptos e preparados para lidar, para cuidar, de forma cada vez melhor, da nossa população idosa”, aponta.

A realização do “Cuidadoso” atende a uma demanda da Fundação Doutor Thomas, diante do crescimento da expectativa de vida no Brasil e a consequente necessidade de qualificar mão de obra para essa área.

“A Fundação Doutor Thomas é referência na efetivação das políticas públicas para os idosos, promovidas pela Prefeitura de Manaus e, entregar para população mais um curso de cuidador de idosos é fortalecer os cuidados com a terceira idade na capital. A demanda por cuidadores de idosos vem crescendo no Brasil, mas, para exercer essa profissão é necessário estar apto, por meio de uma capacitação apropriada e de qualidade”, disse a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho

As aulas teóricas acontecerão no auditório da galeria dos Remédios, administrada pela Semacc. “Essa parceria é muito importante, porque demonstra a transversalidade entre as secretarias, conforme orienta o prefeito David Almeida, para que possamos dar todo suporte que a população de Manaus necessita. Essa parceria, com a realização de cursos e outras atividades, traz um fluxo maior para as nossas galerias, contribui, ainda, para melhorar as vendas”, ressalta o secretário Wanderson Costa, titular da pasta.

Expectativa

Maria da Conceição Amaral Souza, 54 anos, já trabalha há mais de um ano como cuidadora, mas não tinha formação profissional, atuava intuitivamente. Ela será uma das alunas beneficiadas com a oferta do curso pela Prefeitura de Manaus.

“Eu precisava de uma capacitação, porque eu amo cuidar de idosos. Acredito que esse é um curso para o futuro e quem fizer, vai ficar muito bem. Essa iniciativa da prefeitura é maravilhosa, porque se a pessoa não tiver recursos para pagar, não terá as chances de trabalho que esse mercado oferece. Temos que aproveitar essa oportunidade que a prefeitura está nos dando”, diz.