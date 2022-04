Prefeitura altera pontos de paradas no Terminal 1 e estações de transferências; confira

MANAUS, AM — Usuários do sistema de transporte coletivo devem ficar atentos às mudanças de locais de paradas que irão entrar em vigência a partir da próxima terça-feira, (19), no Terminal de Integração 1 (T1), na Constantino Nery, e nas quatro estações de transferências de Manaus.

Após análise da equipe técnica do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), foram definidas alterações e paradas para agilizar e tornar mais eficiente o embarque e o desembarque de passageiros.

Entre as mudanças promovidas pelo IMMU está o fato da linha 203 passar a atender a Estação de Transferência 3, no Santos Dumont, no sentido bairro. Na Estação de Transferência Parque das Nações, os passageiros passarão a ter como nova opção a linha 038, que atende a avenida Torquato Tapajós, no sentido à comunidade Lago Azul.

O T1 foi dividido em 16 pontos de parada, sendo que o primeiro está localizado na plataforma alta no sentido bairro/Centro. Nesta plataforma alta, o atendimento, no sentido Centro será pelas linhas 356, 357,454, 652, 672, 300, 319, 448, 560, 640, 306, 324, 444, 455, 500 e 560. Na plataforma baixa, também no sentido Centro do Terminal 1, irão parar as linhas 100, 101, 113, 606, 609, 623, 123, 315, 440, 443, 452, 002, 116 e 502.

Outras mudanças também afetaram a Plataforma B – do sentido Centro/bairro – que, na plataforma baixa, será atendida pelas linhas 113, 120, 126, 102, 121, 127, 125, 540, 541, 100, 101, 111, 116, 119, 211, 216, 219, 221, 011, 302, 305, 320, 321, 327, 330, e 430.

Ainda na plataforma B, na parte alta da estrutura, irão parar as linhas 356, 357, 454, 652, 672, 300, 319, 448, 560, 640, 306, 324, 444, 455, 500 e 560.

Quanto a Estação de Transferência Arena (E2), as linhas 011, 302, 305, 321, 330, 356, 430, 444 500, 560, 300, 306, 319, 320, 324, 448, 454, 455 e 640 irão atender a plataforma A no sentido Centro. Quanto às linhas 010-215-227 (Volta), A200, A204 , A222, A036, A202, A206, A225, 010, 215, 227, A402, A407 e 654, além das linhas 30, 306, 319, 324, 448, 640, 011, 302, 305, 320, 321, 330, 430, 454, 356, 444, 455, 500 e 560, todas irão parar na plataforma B no sentido Bairro.

Na Estação de Transferência Santos Dumont (E3), as linhas 300, 306,319, 324, 448, 640, 356, 357, 444, 454, 455, 500. 560, 323, 358, 414, 415, 550, A208, A210, A626, 315, 443 011, 302, 305, 320, 321, 327, 330 e 430 passarão a parar na plataforma A no sentido Centro.

Por sua vez, na plataforma B, na E3, irão parar as linhas A005, 011, A316, 320, 323, A325, A326, 302, 305, 321, 330, 414, 415, 430, A307, 203, 315, 358, 443 e 550.

Por fim, também haverá mudanças na Estação de Transferência Parque das Nações (E4), na plataforma A, sentido Centro, irão atender as linhas 300, 319, 357, 448, 640. A030,315, 414, 415, 443, A033, A301, 450, 641, A032, 038, A317 e A328.

No sentido bairro, a E4 será atendida pelas linhas 315, 443, A031, A059, A456, 414, 415, 450, 641, 300, 319, 357, 448 e 640.