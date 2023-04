Prefeitura altera itinerário da linha 102 para atender avenida Compensa

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a partir da próxima quarta-feira, 26/4, a linha de ônibus 102 (São Jorge/Vila da Prata/T1/Praça da Saudade) terá parte do itinerário alterado no bairro Compensa, zona Oeste, no sentido Centro-bairro, para atender usuários do transporte público que transitam naquela região, principalmente a avenida Compensa.

Com a mudança, a linha 102 seguirá o itinerário normal até a rua Péricles, depois a rua Ary Brandão de Oliveira, rua Escândio, avenida Compensa e rua Ary Brandão de Oliveira.

A mudança visa atender uma das principais avenidas da zona Oeste da capital, que concentra comércios e unidades de ensino.

O vice-presidente do IMMU, Alexandre Frederico, esclareceu que a medida visa atender um número maior de passageiros daquela região. “Nós recebemos uma demanda dos moradores sobre a necessidade de oferecer uma alternativa de transporte a este local. Então, foi realizado um estudo técnico que apontou a possibilidade de, neste primeiro momento, fazer esta mudança na linha”, destacou.

O IMMU mantém o atendimento pelo Disque Transporte 118, para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte coletivo urbano.