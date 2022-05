Prédio do TJAM é atingido por tremor e é evacuado em Manaus

O prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi evacuado na manhã desta quinta-feira (26) após a estrutura ser abalada por tremores.

Por meio de nota, o TJAM informou que o Edifício Arnoldo Péres, sede do Tribunal, localizado no bairro Aleixo, registrou o reflexo possivelmente relacionado a terremoto ocorrido em países vizinhos ao Brasil. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, um terremoto de magnitude 7.2 atingiu o sudeste do Peru na manhã desta quinta-feira (26).

Devido os tremores, a Presidência do TJAM determinou home office para a atividade forense do Edifício, do Anexo Administrativo e da Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (EASTJAM), sem prejuízo dos prazos processuais.

O site Gazeta Brasil informou que o foco sísmico foi localizado a uma profundidade de 212 km e o epicentro foi localizado 5,3 quilômetros ao norte de Tirapata, em Puno, e 23,9 quilômetros a oeste-noroeste de Ayaviri, também em Puno.

Chile, Equador e Bolívia também sentiram os tremores. No Brasil, moradores de Porto Velho e Rondônia sentiram o abalo.

Ainda em nota, o Tribunal informou que o atendimento às partes, advogados e público em geral fica mantido através do Balcão Virtual. A equipe da Secretaria de Infraestrutura do TJAM foi acionada para avaliações pertinentes, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo Bombeiros.

*As informações são do D24am