Pré-candidato a prefeito de Iranduba Nonato Lopes e esposa são internados com pneumonia

O pré-candidato a prefeito do município de Iranduba, Nonato Lopes, e sua esposa Graça Lopes estão internados desde a última quinta-feira (20), com pneumonia. De acordo com a assessoria do político, o quadro é estável.

O diagnóstico foi dado após exames realizados nos Hospitais Unimed e Check-up para covid-19 com resultados negativos e positivo para pneumonia, onde ambos estão internados para o tratamento adequado.

Nonato Lopes pede para que a população irandubense não se preocupe, pois estão em plena recuperação e que o pior já passou. “Se Deus quiser na próxima semana, retorno com minha agenda normal de pré-campanha na luta para a reconstrução de uma Iranduba mais justo para todos àqueles que acreditam em um futuro melhor”, disse em nota.

*Com informações da assessoria

Comentarios