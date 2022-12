Prazo para quitar o IPTU 2022 e concorrer a prêmios de até R$ 100 mil termina quinta-feira (15)

Os contribuintes em débito com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deste exercício têm até esta quinta-feira, 15/12, para quitar suas pendências e concorrer aos prêmios do último sorteio do ano da Campanha IPTU Premiado. Nessa extração, além dos prêmios mensais que variam de R$ 2 mil a R$ 20 mil, a Prefeitura de Manaus sorteará mais dois prêmios extras: um de R$ 100 mil e outro de R$ 50 mil.

Concorrem os contribuintes que quitarem todas as parcelas do IPTU referentes ao exercício de 2022, inclusive a décima e última parcela, que vence nesta quinta-feira, 15/12. Os contribuintes que pagaram em cota única, no mês de março deste ano, ou os que já adiantaram suas parcelas, também concorrem aos prêmios.

Outras informações sobre a campanha IPTU Premiado da Prefeitura de Manaus podem ser conferidas no site http://iptupremiado.manaus.am.gov.br.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, lembra que o contribuinte em dia também ganha desconto de 10% no lançamento da cota única do imposto do próximo exercício. Nesse caso, Pontes alerta que o contribuinte não poderá ter débito em nenhum exercício anterior. “Além de concorrer às premiações e obter descontos, o pagamento do IPTU em dia contribui para que a Prefeitura de Manaus dê andamento nas ações e obras da cidade”, pontua.

Inadimplência

Armínio Pontes alerta sobre o índice de inadimplência do IPTU 2022, que é de 48,9%. “Marca bem elevada ao considerar que já estamos no final do exercício”, considerou. Conforme informou o subsecretário, dos R$ 509,4 milhões referentes ao lançamento do IPTU deste ano, a Prefeitura de Manaus arrecadou, até o último dia 12 deste mês, R$ 260,3 milhões.

