Prato cheio: Seas realiza ação social em Iranduba e Rio Preto da Eva

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), realizou, na manhã desta segunda-feira (17/04), uma ação social no Prato Cheio do município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A ação continuará nesta terça-feira (18/04), e será a vez da unidade no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) receber os serviços de cidadania.

Além de restaurante popular, o Prato Cheio também promove palestras educativas e informativas sobre assuntos de saúde, alimentação e cidadania, desde o início da implantação do programa.

“A ação tem como objetivo orientar e estimular transformações para o autocuidado com a alimentação e saúde. Mas o verdadeiro foco da ação é nos aproximarmos cada vez mais do nosso público e mostrar que o Prato Cheio não se resume em apenas alimentar, vai muito além disso. A população se sente muito prestigiada quando temos esse contato com eles, porque eles gostam de ouvir e principalmente ser ouvidos”, destacou a coordenadora do programa, Monik Araújo.

São realizadas palestras com temas variados que buscam abranger os conhecimentos de quem frequenta o Prato Cheio. As palestras são: “Contaminação Cruzada”, com a nutricionista Adriana Cunha; “Crédito Rosa”, com Adriano Silva; “O impacto da alimentação na terceira idade: benefícios e consequências”, com a psicóloga Rebeca Oliveira; “Empreendedorismo”, com o barbeiro Alexandre ‘Japa’; e “Alimentação X Saúde bucal”, com o dentista Lucemberg Barroso.

A ação, que iniciou no município de Presidente Figueiredo no início deste mês, agora chega em Iranduba e Rio Preto da Eva, e também vai alcançar os municípios de Manacapuru e Novo Airão, na próxima semana.

Prato Cheio

O Prato Cheio é um programa social que tem como público alvo as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre os quais desempregados, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e mulheres que chefiam famílias e que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda. O programa tem 44 unidades em funcionamento, sendo 18 em Manaus e 26 no interior.

O programa é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.